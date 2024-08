Deux conducteurs verbalisés par les gendarmes pour grands excès de vitesse en Seine-Maritime

Sur la D927 à Sierville, (axe Rouen - Dieppe), un véhicule a été contrôlé et intercepté par les gendarmes à 162 km/h au lieu de 80 km/h (vitesse retenue de 153 km/h), soit un excès de vitesse de plus de 50 km/h.



Les deux conducteurs ont fait l’objet d’une rétention immédiate de leur permis et leur véhicule respectif a été placés en fourrière administrative pour une durée de sept jours.



Les gendarmes de Seine-Maritime ont saisi l’occasion pour rappeler sur leurs réseaux sociaux « que la sécurité de chacun repose sur la vigilance et le respect du code de la route. Respectez les limitations de vitesse pour éviter les drames, surtout en ce jour de retour de vacances ».