Deux accidents sur l'autoroute A13 à Tourville-la-Rivière : deux blessés légers, et de fortes perturbations

La circulation a été fortement perturbée ce dimanche en début de soirée, sur l'autoroute A13, dans le secteur d'Elbeuf - Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). À l'origine, deux accidents corporels qui se sont produits dans le même créneau horaire et qui ont nécessité l'intervention des secours.



Première intervention à 18h52, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) au niveau de la bretelle de sortie de Tourville-la-Rivière (sens Paris - Caen). Une moto, seule en cause, a glissé sur la chaussée, provoquant la chute d'une femme de 28 ans. Cette dernière, blessée légèrement, a été transportée vers l'hôpital le plus proche.