Des vents violents attendus en Normandie ce dimanche : jusqu’à 120 km/h sur le littoral de la Seine-Maritime

Dans un contexte de vents violents, Enedis met en garde les habitants contre d’éventuels dégâts sur le réseau électrique. Il est recommandé d’éviter tout contact avec des câbles tombés au sol et de signaler toute anomalie via l’application Enedis ou en appelant le numéro d’urgence.



Appels à la prudence des autorités



La préfecture du Calvados souligne que cet épisode pourrait s’accompagner de fortes averses localisées, aggravant les risques d’inondation et de glissements de terrain. Les habitants sont appelés à :

• Limiter leurs déplacements au strict nécessaire.

• Mettez à l’abri les objets sensibles aux rafales.

• Éviter les zones côtières et les espaces boisés.



Une situation sous surveillance



Les autorités rappellent l’importance de suivre les recommandations officielles et de rester informé de l’évolution de la situation sur le site de Météo-France. En cas de coupures d’électricité, des équipes de secours sont mobilisées pour intervenir rapidement