Départ de feu et immeuble enfumé : huit victimes, dont des enfants, intoxiquées à Notre-Dame-de-Bondeville

À leur arrivée, les secours ont constaté que la cage d’escalier était totalement enfumée, vraisemblablement à la suite d’un départ de feu qui avait été éteint entre-temps.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers, mobilisés par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76), est intervenue avec six engins pour procéder à une reconnaissance et au désenfumage de l’immeuble.



Un point de regroupement a été organisé dans le hall au rez-de-chaussée pour accueillir les occupants de l’immeuble. Trente résidents ont été examinés par un médecin du SMUR et un infirmier des pompiers.