Course-poursuite entre Épône et Mantes: sans permis et drogué, il provoque un accident

Sa course effrénée s’est soldée par un accident. Au carrefour entre la RD113 et la route de Guerville, à Mantes-la-Ville, le fuyard a franchi un feu rouge et percuté une voiture qui traversait au vert. La victime, légèrement blessée, s’est vu prescrire deux jours d’incapacité totale de travail (ITT).



Le chauffard a tenté de s’échapper à pied, mais les forces de l’ordre l’ont interpellé environ 500 mètres plus loin. La fouille a permis de découvrir sur lui 3,2 grammes de résine de cannabis. Un dépistage a confirmé sa conduite sous l’emprise de stupéfiants.