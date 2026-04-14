Contrôle routier à Bolbec : un conducteur positif aux stupéfiants interpellé

Lors du contrôle, il a été soumis à un dépistage d’alcoolémie, qui s’est révélé positif dans un premier temps. Toutefois, après vérification à l’éthylomètre, son taux s’établissait à 0,23 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un taux contraventionnel (inférieur au seuil délictuel).



En revanche, les policiers ont découvert sur lui un paquet de cigarettes contenant une petite boîte renfermant une substance s’apparentant à de la résine de cannabis.



Le conducteur a également été soumis à un dépistage de stupéfiants, qui s’est révélé positif à la cocaïne et au THC.



Son permis de conduire a été immédiatement retenu, le véhicule immobilisé et l’individu placé en garde à vue.