Contrôle routier à Bolbec : un conducteur positif aux stupéfiants interpellé

Poursuivi par le véhicule de police, avertisseur et gyrophane allumés, l'automobiliste s'est finalement arrêté - Illustration
Le lundi 13 avril, vers 20h20, des policiers en patrouille de sécurisation ont procédé au contrôle d’un automobiliste circulant sur la D1015, à hauteur de Bolbec.
Le conducteur, qui circulait en provenance de Saint-Eustache-la-Forêt en direction de Lanquetot a attiré l’attention des forces de l’ordre en raison d’un défaut d’usage de son clignotant lors d’un changement de direction.
L’automobiliste, poursuivi par les policiers, s'est finalement arrêté sur le bas-côté de la chaussée, à hauteur du lieu-dit de la Sauvagette. Âgé de 41 ans, l’homme circulait au volant d’un véhicule ne lui appartenant pas et se trouvait en défaut d’assurance.
Le conducteur, qui circulait en provenance de Saint-Eustache-la-Forêt en direction de Lanquetot a attiré l’attention des forces de l’ordre en raison d’un défaut d’usage de son clignotant lors d’un changement de direction.
L’automobiliste, poursuivi par les policiers, s'est finalement arrêté sur le bas-côté de la chaussée, à hauteur du lieu-dit de la Sauvagette. Âgé de 41 ans, l’homme circulait au volant d’un véhicule ne lui appartenant pas et se trouvait en défaut d’assurance.
Dépisté positif à la cocaïne et au THC.
Lors du contrôle, il a été soumis à un dépistage d’alcoolémie, qui s’est révélé positif dans un premier temps. Toutefois, après vérification à l’éthylomètre, son taux s’établissait à 0,23 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un taux contraventionnel (inférieur au seuil délictuel).
En revanche, les policiers ont découvert sur lui un paquet de cigarettes contenant une petite boîte renfermant une substance s’apparentant à de la résine de cannabis.
Le conducteur a également été soumis à un dépistage de stupéfiants, qui s’est révélé positif à la cocaïne et au THC.
Son permis de conduire a été immédiatement retenu, le véhicule immobilisé et l’individu placé en garde à vue.
En revanche, les policiers ont découvert sur lui un paquet de cigarettes contenant une petite boîte renfermant une substance s’apparentant à de la résine de cannabis.
Le conducteur a également été soumis à un dépistage de stupéfiants, qui s’est révélé positif à la cocaïne et au THC.
Son permis de conduire a été immédiatement retenu, le véhicule immobilisé et l’individu placé en garde à vue.