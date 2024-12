Conséquence de la tempête, pas de trains entre Rouen et Le Havre ce lundi 9 décembre

En raison de travaux de réparation consécutifs à des incidents importants sur la ligne ferroviaire entre Rouen et Le Havre (Seine-Maritime), la circulation des trains ne pourra pas reprendre comme prévu le lundi 9 décembre, annonce ce dimanche après-midi la SNCF. La reprise du trafic est actuellement "espérée" pour le mardi 10 décembre.



De nombreux arbres tombés sur les voies ont été repérés sur le réseau, et ont endommagé notamment les lignes électriques " Les équipes de bûcherons à bord des trains de reconnaissance procèdent, au fur et à mesure des découvertes, aux travaux d'élagage et de dégagement des voies, ces travaux vont se poursuivre tout au long de la journée", avait indiqué plus tôt la SNCF.