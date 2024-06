Cany-Barville : éjecté de sa voiture après avoir percuté un arbre, le conducteur est blessé grièvement

Dans le choc, particulièrement violent, l'homme, âgé de 41 ans, a été éjecté de la voiture. Il a été pris en charge par une équipe médicale des sapeurs-pompiers qui lui a prodigué les premiers soins jusqu'à l'arrivée du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



En raison de la gravité des blessures, il a été fait appel à l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, pour héliporter au plus vite et dans les meilleures conditions le quadragénaire, en urgence absolue, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



Huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre véhicules de secours routier. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'accident.