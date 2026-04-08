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Authevernes : un homme de 78 ans tué dans une collision avec un poids lourd

EURE


Mercredi 8 Avril 2026 - 15:01

Un homme de 78 ans a perdu la vie ce matin dans une collision entre un poids lourd et une voiture sur la RD 6014, dans l’Eure. Un homme de 29 ans, a été blessé dans ce même accident et transporté en urgence relative au CHU de Rouen.




Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Un homme de 78 ans a perdu la vie ce mercredi matin dans une collision entre un poids lourd et une voiture sur la RD 6014, à hauteur d’Authevernes, dans l’Eure. Un autre homme, âgé de 29 ans, a été pris en charge en urgence relative.

Le choc s’est produit vers 10 h 10. D’importants moyens de secours ont été engagés, avec quatorze sapeurs-pompiers, plusieurs véhicules de secours routiers, ainsi que le SMUR et la gendarmerie.

Un septuagénaire déclaré décédé

Un conducteur décédé sur place

À l’arrivée des secours, le bilan faisait état de trois personnes impliquées. L’un des deux occupants de la voiture, un homme de 78 ans, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. Le second, un homme de 29 ans, blessé, a été évacué en urgence relative vers le CHU de Rouen.

Le conducteur du poids lourd, âgé de 28 ans, est quant à lui sorti indemne de l’accident.

La gendarmerie a procédé aux constatations sur place et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises du drame.



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