Authevernes : un homme de 78 ans tué dans une collision avec un poids lourd

Un homme de 78 ans a perdu la vie ce mercredi matin dans une collision entre un poids lourd et une voiture sur la RD 6014, à hauteur d’Authevernes, dans l’Eure. Un autre homme, âgé de 29 ans, a été pris en charge en urgence relative.
Le choc s’est produit vers 10 h 10. D’importants moyens de secours ont été engagés, avec quatorze sapeurs-pompiers, plusieurs véhicules de secours routiers, ainsi que le SMUR et la gendarmerie.
Le choc s’est produit vers 10 h 10. D’importants moyens de secours ont été engagés, avec quatorze sapeurs-pompiers, plusieurs véhicules de secours routiers, ainsi que le SMUR et la gendarmerie.
Un septuagénaire déclaré décédé
Un conducteur décédé sur place
À l’arrivée des secours, le bilan faisait état de trois personnes impliquées. L’un des deux occupants de la voiture, un homme de 78 ans, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. Le second, un homme de 29 ans, blessé, a été évacué en urgence relative vers le CHU de Rouen.
Le conducteur du poids lourd, âgé de 28 ans, est quant à lui sorti indemne de l’accident.
La gendarmerie a procédé aux constatations sur place et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises du drame.
À l’arrivée des secours, le bilan faisait état de trois personnes impliquées. L’un des deux occupants de la voiture, un homme de 78 ans, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. Le second, un homme de 29 ans, blessé, a été évacué en urgence relative vers le CHU de Rouen.
Le conducteur du poids lourd, âgé de 28 ans, est quant à lui sorti indemne de l’accident.
La gendarmerie a procédé aux constatations sur place et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises du drame.