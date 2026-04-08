Authevernes : un homme de 78 ans tué dans une collision avec un poids lourd

EURE

Un homme de 78 ans a perdu la vie ce matin dans une collision entre un poids lourd et une voiture sur la RD 6014, dans l’Eure. Un homme de 29 ans, a été blessé dans ce même accident et transporté en urgence relative au CHU de Rouen.