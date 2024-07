Au Havre, il chute de 5 mètres dans le bassin du Roy : un homme de 58 ans, blessé grièvement

La victime, âgée de 58 ans, souffrant de plaies au visage et se plaignant de douleurs dorsales, a été blessée grièvement.



Un dispositif d'évacuation a été mis en place permettant aux équipes spécialisées de secours en milieu périlleux et en sauvetage aquatique de remonter la victime. Cette dernière, dont l'état a été jugé grave, a été médicalisée par une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation en vue de son transport vers l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers, près du Havre.



L'intervention a mobilisé en tout quatorze sapeurs-pompiers avec huit engins.



La police, appelée sur les lieux, a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.