Au Havre, deux hommes alcoolisés s'en prennent à un commerçant et à son employé

Parmi eux, deux Havrais âgés de 22 ans, qui, l'après-midi même, s'étaient fortement alcoolisés devant le magasin, provoquant l'agacement du commerçant qui leur avait fait savoir son mécontentement.



Ils sont revenus dans la nuit avec des amis, manifestement pour en découdre. C'est alors que le gérant, âgé de 44 ans, et son jeune employé ont été violemment pris à partie en essayant de les empêcher d'entrer dans le magasin. Les agresseurs ont finalement été neutralisés par leurs victimes jusqu'à l'arrivée de la police.



Les mis en cause ont été interpellés pour violences volontaires et placés en garde à vue au commissariat du Havre.