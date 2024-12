Alerte aux vents violents : la Seine-Maritime en vigilance orange ce samedi

Après une nuit pluvieuse entre vendredi et samedi, le vent se renforcera progressivement dans la matinée, indique la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. Les averses, parfois orageuses près des côtes, seront accompagnées de rafales particulièrement puissantes. À l’intérieur des terres, elles pourraient atteindre entre 90 et 110 km/h. Sur le littoral, les bourrasques pourraient excéder les 120 km/h, voire dépasser les 130 km/h sur les caps les plus exposés.



Si une légère accalmie est prévue en fin de journée samedi, le vent restera soutenu durant la nuit et la journée de dimanche. Par ailleurs, le département est également placé en vigilance jaune pour risque de pluie et inondation.