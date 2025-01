Alerte à la bombe au Havre : le lycée François 1er et l’hôtel de ville évacués par la police

Une alerte à la bombe a provoqué l’évacuation du lycée François 1er et de l’Hôtel de Ville du Havre en fin d’après-midi, ce mercredi. Des appels téléphoniques signalant une menace d’attentat ont conduit à la mise en place immédiate de mesures de précaution.



Les services de police, alertés vers 17 heures, ont appliqué le protocole de sécurité en vigueur dans le cadre du plan vigipirate. Élèves, enseignants et personnels administratifs du lycée François 1er ont été évacués, tout comme les employés et visiteurs de l’hôtel de ville. Un périmètre de sécurité a été établi autour des deux sites.



« Conformément aux procédures habituelles, une levée de doute a été engagée par la police nationale, en lien avec les démineurs », précise la préfecture de Seine-Maritime sur ses réseaux sociaux.



Aucun engin ou colis suspect n’a été découvert.