Accident sur l’A28 en Seine-Maritime : un poids lourd se renverse, la circulation perturbée

Un accident s’est produit ce lundi après-midi sur l’autoroute A28, au point kilométrique 48, dans le sens Neufchâtel-en-Bray vers Abbeville. Un poids lourd transportant des fruits et légumes s’est renversé sur le côté, obstruant la voie de droite.



Le conducteur, miraculeusement indemne, a pu sortir seul de son véhicule. Cependant, l’incident a provoqué une fuite de gasoil sur la chaussée, nécessitant une intervention rapide pour éviter tout risque de pollution ou de nouvel accident.



Pas moins de 14 sapeurs-pompiers, avec 5 engins, ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, traiter la fuite de carburant, et dégager le poids lourd. La gendarmerie était également présente pour réguler la circulation et assurer la sécurité des automobilistes.



L’accident a entraîné des ralentissements le temps de l’intervention des secours.