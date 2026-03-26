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Accident sur l’A13 : deux blessés légers et des perturbations de circulation

SEINE-MARITIME



Jeudi 26 Mars 2026 - 10:03





Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers - illustration Pixabay
Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers - illustration Pixabay
Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi matin sur l’autoroute A13, dans le sens Caen-Paris, au niveau du point kilométrique 119 en Seine-Maritime. Trois véhicules sont impliqués : deux voitures et un utilitaire.

À leur arrivée,  les secours ont pris en charge quatre personnes impliquées dans l’accident. Deux d’entre elles sont sorties indemnes, tandis que deux autres ont été légèrement blessées.

Circulation perturbée

Neuf sapeurs-pompiers, mobilisés avec quatre engins, sont intervenus aux côtés des services de police et de la voirie.

Les deux blessés, classés en urgence relative, ont été transportés vers un centre hospitalier. L’intervention a entraîné des ralentissements sur cet axe très fréquenté, le temps de sécuriser les lieux et d’évacuer les véhicules accidentés.
 



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