Accident sur l’A13 : deux blessés légers et des perturbations de circulation

Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi matin sur l’autoroute A13, dans le sens Caen-Paris, au niveau du point kilométrique 119 en Seine-Maritime. Trois véhicules sont impliqués : deux voitures et un utilitaire.



À leur arrivée, les secours ont pris en charge quatre personnes impliquées dans l’accident. Deux d’entre elles sont sorties indemnes, tandis que deux autres ont été légèrement blessées.