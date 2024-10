Accident de Poids Lourd à Gonfreville-l'Orcher : 400 litres de gasoil déversés dans les égouts

Ce jeudi, peu avant 19 heures, un accident de poids lourd s'est produit sur la D6382 à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime). Un camion a quitté la route et s’est couché contre le parapet séparateur.



À l'arrivée des secours, une victime a été prise en charge et laissée sur place après évaluation par l’équipe du véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV).



Environ 400 litres de gasoil se sont déversés sur la chaussée ainsi que dans les égouts environnants, nécessitant une intervention rapide pour éviter toute pollution supplémentaire.



L’axe routier est actuellement totalement coupé à la circulation. Au total, 14 sapeurs-pompiers avec 4 engins sont mobilisés sur les lieux.