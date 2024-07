A l'origine d'un accident au Havre, le conducteur alcoolisé menace de mettre le feu aux sapeurs-pompiers

Des sapeurs-pompiers du Havre (Seine-Maritime) appelés sur les lieux d'un accident de la circulation ont été menacés de mort par un automobiliste. Les faits se sont déroulés vendredi 5 juillet vers 23 heures, rue de la Cavée Verte, au Havre.



Les secours sont dépêchés sur place pour porter assistance à un homme, victime d'un accident matériel au volant de sa voiture. Quand les sapeurs-pompiers arrivent sur place, le conducteur n'est plus dans son véhicule et ne semble pas blessé.



En revanche, il est fortement alcoolisé et se montre particulièrement agressif envers eux : il menace de les asperger d'essence et de mettre le feu. La police municipale intervient et procède à l'interpellation de l'individu, un Havrais âgé de 40 ans. Il est emmené au commissariat central.