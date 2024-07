A Rouen, plus de 6 kg de résine et d'herbe de cannabis saisis dans un appartement Airbnb, loué sous un faux nom

Plus de 6 kilos de produits stupéfiants (résine et herbe de cannabis) ont été découverts dans un appartement Airbnb du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime).



C'est lors d'un providentiel diagnostic énergétique dans cet appartement de la rue de l'Écureuil que le pot aux roses a été découvert, le mardi 9 juillet dernier. Alertée par la présence de plusieurs sacs contenant de la résine et de l'herbe de cannabis dans le logement, la police a fait une descente et a mis en place, via la brigade anticriminalité (Bac) une discrète surveillance des lieux.