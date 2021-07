A Poissy (Yvelines), l’auteur d’une tentative d’extorsion mis en fuite par deux clients est arrêté par la police

Deux clients, témoins des faits, se sont interposés et ont mis l’individu en fuite. Ce dernier a été interpellé un peu plus tard par les policiers et placé en garde à vue.



Lors des vérifications d’usage il est apparu que le mis en cause, domicilié à L’Haÿ-les-Roses faisait l’objet de deux fiches de recherches en rapport avec sa situation irrégulière sur le territoire français.