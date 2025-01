À Maromme, deux hommes interpellés après le vol de bonbonnes de gaz sur le parking de Super U

Quand ils sont arrivés sur place, les policiers ont constaté que les suspects avaient disparu. Ils ont alors mis en place une discrète surveillance. Une initiative payante : les deux suspects sont revenus sur les lieux un peu plus tard. Et tandis que l’un faisait le guet, son complice dérobait découpait un casier pour s’emparer des bouteilles de gaz.



Interpellés en flagrant délit, par la BAC en embuscade, les deux hommes âgés de 49 et 51 ans ont été placés en garde à vue pour le vol d’au moins quinze bonbonne de gaz.