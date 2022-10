A Dieppe, un homme dans état grave après avoir chuté de la falaise avec sa voiture

A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert en effet une voiture immobilisée dans la végétation en contrebas et la présence à l’intérieur d’un homme de 28 ans conscient et prisonnier de l’habitacle. :



La victime a été désincarcérée et extraite par l'équipe spécialisée en milieu périlleux (Grimp). Elle a été transportée dans un état jugé grave au centre hospitalier de Dieppe.