Connectez-vous S'inscrire

À Dieppe, un feu de haie endommage une vitre de la maison Jacques-Prévert

SEINE-MARITIME


Dimanche 5 Avril 2026 - 11:06

Un important feu de haie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, rue Léon-Rogé à Dieppe. Les flammes ont menacé la maison Jacques-Prévert et les serres de la Ville, avant d’être maîtrisées par les sapeurs-pompiers.




Une vitre de la Maison Jacques Prévert, située à proximité de la haie en feu, a explosé sous l'effet de la chaleur - Illustration Google Maps
Une vitre de la Maison Jacques Prévert, située à proximité de la haie en feu, a explosé sous l'effet de la chaleur - Illustration Google Maps
L'incendie a été signalé vers 3 h 34, cette nuit de vendredi à samedi. À leur arrivée, les secours (treize sapeurs-pompiers et trois engins) ont été confrontés à un feu de haie particulièrement violent, avec un début de propagation en direction de la maison Jacques-Prévert, centre culturel dieppois, ainsi que des serres municipales situées à proximité.

Deux lances à incendie ont été déployées, l’une pour l’extinction, l’autre pour protéger le bâtiment menacé. La police était également présente sur place, de même que l’astreinte de la Ville.

Une vitre brisée et des fumées dans le bâtiment

Alors qu'ils luttaient toujours contre le feu, les sapeurs-pompiers indiquaient qu’une vitre avait éclaté au niveau du centre culturel. Un important volume de fumée était constaté à l’intérieur des locaux, sur une surface estimée à une cinquantaine de mètres carrés. Une ventilation était alors en cours afin d’évacuer les fumées.

Le risque de propagation a finalement été écarté. La structure en béton du bâtiment a permis de limiter les conséquences de l’incendie. Des vérifications ont également été menées à l’aide d’une caméra thermique.

Aucune victime n’est à déplorer. 

Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer l'origine du départ de feu. 
 




FIL INFO

À Dieppe, un feu de haie endommage une vitre de la maison Jacques-Prévert

05/04/2026

Six blessés dont deux graves dans une collision entre une voiture et un utilitaire près du Neubourg

05/04/2026

Alvimare : une motarde en urgence absolue après un accident sur la D6015, près d'Yvetot

05/04/2026

A13 : une voiture en feu à hauteur de Sotteville-sous-le-Val, circulation perturbée

04/04/2026

Saint-Valery-en-Caux : un homme retrouvé en arrêt cardiorespiratoire, la victime n’a pas survécu

04/04/2026
AUDIO