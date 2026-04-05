À Dieppe, un feu de haie endommage une vitre de la maison Jacques-Prévert

SEINE-MARITIME

Un important feu de haie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, rue Léon-Rogé à Dieppe. Les flammes ont menacé la maison Jacques-Prévert et les serres de la Ville, avant d’être maîtrisées par les sapeurs-pompiers.