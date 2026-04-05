Alvimare : une motarde en urgence absolue après un accident sur la D6015, près d'Yvetot

SEINE-MARITIME

Un grave accident de moto s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Alvimare, près d'Yvetot en Seine-Maritime. Seule en cause, la pilote, une jeune femme de 32 ans, a été transportée en urgence absolue au CHU de Rouen.