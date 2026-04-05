Les sapeurs-pompiers ont prodigué les premiers soins à la jeune femme, grièvement blessée, avant d'être évacuée par hélicoptère vers le CHU de Rouen - Illustration Adobe Stock
Sur la D6015, à hauteur de la commune d’Alvimare, les secours sont intervenus peu avant 1h30 dans la nuit de vendredi à samedi pour un accident grave de la circulation impliquant une moto seule en cause. Selon les premiers éléments, la conductrice a perdu le contrôle de son deux-roues dans le sens Alvimare-Yvetot.
La victime héliportée vers le CHU de Rouen
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la victime était grièvement blessée, avec un pronostic vital engagé. Elle a été prise en charge sur place par les équipes de secours, avec l’appui du SMUR, avant d’être évacuée médicalisée par l’hélicoptère Dragon 76 vers le CHU de Rouen.
Quatre engins et huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, aux côtés de la structure médicale d'urgence et de réanimation et de la gendarmerie. Les secours ont également assuré le balisage de la zone afin de sécuriser le secteur pendant l’intervention.
Quatre engins et huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, aux côtés de la structure médicale d'urgence et de réanimation et de la gendarmerie. Les secours ont également assuré le balisage de la zone afin de sécuriser le secteur pendant l’intervention.