Saint-Valery-en-Caux : un homme retrouvé en arrêt cardiorespiratoire, la victime n’a pas survécu

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers et les sauveteurs aquatiques ont immédiatement pris le relais des gestes de réanimation. Au total, 11 sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés sur place. Le CROSS a également été informé, tandis que l’hélicoptère Viking du SAMU76 devait intervenir pour transporter, en cas de besoin, la victime vers un centre hospitalier.



Malgré les tentatives de réanimation engagées, l’homme n’a pu être sauvé. Son décès a été constaté sur place par les équipes médicales du SMUR.