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Saint-Valery-en-Caux : un homme retrouvé en arrêt cardiorespiratoire, la victime n’a pas survécu

SEINE-MARITIME


Samedi 4 Avril 2026 - 11:34

Un homme de 57 ans est décédé ce samedi matin à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime), après avoir été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire au bord de l’eau.




Les secours ont sollicité l’hélicoptère Viking du SAMU 76 - illustration infonormandie
Les secours ont sollicité l’hélicoptère Viking du SAMU 76 - illustration infonormandie
Le drame s’est déroulé sur la promenade Jacques-Couture, où un témoin a repéré un corps flottant à proximité du rivage. La victime a été rapidement sortie de l’eau avant l’arrivée des secours, alors qu’un massage cardiaque était déjà en cours, pratiqué par  un témoin.

L’hélicoptère du SAMU mobilisé

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers et les sauveteurs aquatiques ont immédiatement pris le relais des gestes de réanimation. Au total, 11 sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés sur place. Le CROSS a également été informé, tandis que l’hélicoptère Viking du SAMU76 devait intervenir pour transporter, en cas de besoin, la victime vers un centre hospitalier. 

Malgré les tentatives de réanimation engagées, l’homme n’a pu être sauvé. Son décès a été constaté sur place par les équipes médicales du SMUR.

La gendarmerie était également présente pour sécuriser les lieux. Les secours avaient recommandé d’éviter le secteur, le temps notamment de permettre la pose de l’hélicoptère en bord de plage.

Les circonstances exactes de la noyade restent à déterminer.



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