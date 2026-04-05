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À Dieppe, un feu de haie en pleine nuit endommage la maison Jacques-Prévert

SEINE-MARITIME


Dimanche 5 Avril 2026 - 11:06

[Actualisé] - Un important feu de haie s’est déclaré dans la nuit, rue Léon-Rogé à Dieppe. Les flammes ont menacé la maison Jacques-Prévert et les serres de la Ville, avant d’être maîtrisées par les sapeurs-pompiers. Le centre culturel évoque un incendie volontaire "à l'aide d'essence".




Une vitre de la Maison Jacques Prévert, située à proximité de la haie en feu, a explosé sous l'effet de la chaleur - Illustration Google Maps
Une vitre de la Maison Jacques Prévert, située à proximité de la haie en feu, a explosé sous l'effet de la chaleur - Illustration Google Maps
L'incendie a été signalé à 3 h 34 précisément, cette nuit de samedi à dimanche. À leur arrivée, les secours (treize sapeurs-pompiers et trois engins) ont été confrontés à un feu de haie particulièrement violent, avec un début de propagation en direction de la maison Jacques-Prévert (MJP), centre culturel dieppois, ainsi que des serres municipales situées à proximité.

Deux lances à incendie ont été déployées, l’une pour l’extinction, l’autre pour protéger le bâtiment menacé. La police était également présente sur place, de même que l’astreinte de la Ville.

Une vitre brisée et des fumées dans le bâtiment

Alors qu'ils luttaient toujours contre le feu, les sapeurs-pompiers indiquaient qu’une vitre avait volé en éclats au niveau du centre culturel. Un important volume de fumée était constaté à l’intérieur des locaux, sur une surface estimée à une cinquantaine de mètres carrés, selon les sapeurs-pompiers. Une ventilation était alors en cours afin d’évacuer les fumées.

Le risque de propagation a finalement été écarté. La structure en béton du bâtiment a permis de limiter les conséquences de l’incendie. Des vérifications ont également été menées à l’aide d’une caméra thermique, détaille le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).

Aucune victime n’est à déplorer. 

Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer l'origine du départ de feu. 
 

Un incendie volontaire, soutient la MJP

Sans attendre les résultats de l'enquête, la Maison Jacques Prévert affirme, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, avait « été la cible d'un acte volontaire d'incendie, à l'aide d'essence »

« Grâce à une intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers, le feu a pu être maîtrisé rapidement, évitant toute propagation à l’ensemble du bâtiment. La zone extérieure de l’atelier poterie a été touchée, et la chaleur a entraîné la casse de plusieurs carreaux.»

« Nos activités vont se poursuivre, avec les adaptations nécessaires, et tout est mis en œuvre pour garantir votre sécurité », précise le communiqué de la MJP.



 




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