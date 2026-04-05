Alors qu'ils luttaient toujours contre le feu, les sapeurs-pompiers indiquaient qu’une vitre avait volé en éclats au niveau du centre culturel. Un important volume de fumée était constaté à l’intérieur des locaux, sur une surface estimée à une cinquantaine de mètres carrés, selon les sapeurs-pompiers. Une ventilation était alors en cours afin d’évacuer les fumées.



Le risque de propagation a finalement été écarté. La structure en béton du bâtiment a permis de limiter les conséquences de l’incendie. Des vérifications ont également été menées à l’aide d’une caméra thermique, détaille le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Aucune victime n’est à déplorer.



Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer l'origine du départ de feu.

