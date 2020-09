A 10 ans, elle invente son enlèvement et sa séquestration à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)

Dans ses déclarations, la fillette met alors en cause un adolescent de 17 ans qui est interpellé et placé en garde à vue.



Lors de la confrontation avec les enquêteurs du service de nuit départemental (SND), la fillette s’embrouille et finit par admettre que tout l’histoire est entièrement fausse.



Mis hors de cause, le jeune homme a recouvré sa liberté. Quant à son accusatrice, elle devra rendre des comptes.