1er-Mai 2026 en Normandie : manifestations autour du statut de ce jour férié

Le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) met en avant la portée particulière de cette édition du 1er-Mai. Il estime que la mobilisation sociale récente a pesé dans le débat national autour du statut de cette journée fériée.



« Le 1er mai prend une signification particulière cette année après la tentative du parti présidentiel, mené par Gabriel Attal, soutenu par une grande partie du “bloc central” et par l’extrême droite de s’en prendre au 1er mai, comme jour férié et chômé », écrit le SNES-FSU.



Le 1er mai n’est pas un jour comme les autres, rappelle le syndicat. « C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé dans notre pays, un symbole historique des luttes des travailleurs et des travailleuses. Mais la mobilisation de l’intersyndicale a payé et a obligé le gouvernement à reculer ».