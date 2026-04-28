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1er-Mai 2026 en Normandie : manifestations autour du statut de ce jour férié


Mardi 28 Avril 2026 - 10:33

Plusieurs manifestations sont annoncées le 1er mai 2026 en Normandie à l’occasion de la Fête du Travail. Le SNES-FSU souligne la portée symbolique de cette édition, dans un contexte marqué par les débats récents autour du statut de ce jour férié.




La proposition de remettre en cause le 1er mai sera au coeur des manifestations de ce 1er mai 2026 - Illustration © N.C./infonormandie
La proposition de remettre en cause le 1er mai sera au coeur des manifestations de ce 1er mai 2026 - Illustration © N.C./infonormandie
À l’occasion  de la Fête du Travail, plusieurs manifestations sont annoncées vendredi 1er mai dans les cinq départements normands. Les horaires et points de départ ont été publiés par le SNES-FSU Normandie, qui relaie les rendez-vous prévus localement.

« Le 1er mai n’est pas un jour comme les autres »

Le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) met en avant la portée particulière de cette édition du 1er-Mai. Il estime que la mobilisation sociale récente a pesé dans le débat national autour du statut de cette journée fériée.
 
« Le 1er mai prend une signification particulière cette année après la tentative du parti présidentiel, mené par Gabriel Attal, soutenu par une grande partie du “bloc central” et par l’extrême droite de s’en prendre au 1er mai, comme jour férié et chômé », écrit le SNES-FSU.

Le 1er mai n’est pas un jour comme les autres, rappelle le syndicat. « C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé dans notre pays, un symbole historique des luttes des travailleurs et des travailleuses. Mais la mobilisation de l’intersyndicale a payé et a obligé le gouvernement à reculer ».

ECLAIRAGE
Le 1er mai reste, en droit du travail, un jour férié à part : il est en principe obligatoirement chômé et payé. Mais le gouvernement a décidé d’ouvrir une exception dès cette année pour les boulangeries-pâtisseries artisanales et les fleuristes indépendants. Leurs salariés pourront travailler le 1er mai, à condition d’être volontaires, de donner leur accord par écrit et d’être rémunérés double. Une mesure transitoire doit être sécurisée par une instruction aux services de l’État, avant un projet de loi destiné à inscrire ce cadre dans la durée.

Les rendez-vous du 1er mai en Normandie

Seine-Maritime
* Rouen : 10h, place Joffre Mutualité
* Dieppe : 10h30, parvis Rosa-Leroy puis 12h, parc François-Mitterrand
* Le Havre : 10h, Franklin Maison des Syndicats  

Calvados
* Caen : 10h30, place Saint-Pierre
* Bayeux : 9h, place Saint-Patrice
* Lisieux : 10h30, place François-Mitterrand
* Falaise : 15h30, place Belle-Croix
* Vire : 10h30, porte Horloge  

Manche
* Cherbourg : 10h30, place de la Mairie
* Coutances : 10h30, place de la Mairie
* Saint-Lô : 10h30, devant la médiathèque
* Avranches : 10h30, place de la Mairie
* Granville : 10h30, place de la Mairie  

Eure
* Évreux : 10h30, pré du Bel-Ébat  

Orne
* Alençon : 11h, devant la préfecture
* Argentan : 11h, place du Général-Leclerc
* L’Aigle : 11h, place de la Poste  



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