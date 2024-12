14 véhicules brûlés sur le parking de Mercedes à Évreux : deux adolescents de Louviers mis en cause

Les premières investigations ont rapidement confirmé la nature criminelle de l’incendie. Les images issues de la vidéosurveillance ont permis d’identifier trois individus présents sur les lieux au moment du départ de feu.



Ces observations ont été renforcées par une analyse téléphonique menée par les enquêteurs et d’autres éléments collectés au cours de l’enquête.



Les policiers d’Évreux et de Val-de-Reuil sont parvenus à remonter jusqu’à deux des trois suspects. Ces derniers, déjà connus de leurs services, ont été interpellés et placés en garde à vue.