1 400 cartouches de cigarettes contrefaites saisies au Havre : deux hommes derrière les barreaux

Deux hommes soupçonnés d'écouler des cigarettes de contrebande ont été interpellés mercredi 9 octobre au Havre (Seine-Maritime). L'un d'eux a été condamné à un an de prison ferme et à une forte amende. Le second a été placé en détention provisoire, dans l'attente de son jugement.



En juin dernier, les policiers du Havre avaient placé en garde à vue un homme en possession de cigarettes, contrefaites. Une enquête avait alors été ouverte et confiée à la brigade des stupéfiants. Les investigations ont permis de mettre au jour un trafic important en provenance de la Belgique. De fil en aiguille, les enquêteurs ont fini par identifier deux suspects, originaires du Havre.