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​Disparition près de Rouen : Léa, 16 ans, retrouvée saine et sauve


Mardi 7 Avril 2026 - 12:34




​Disparition près de Rouen : Léa, 16 ans, retrouvée saine et sauve


La mobilisation a porté ses fruits. L’adolescente de 16 ans, portée disparue depuis le 16 mars à Elbeuf, a été retrouvée saine et sauve, ont annoncé les services de police ce mardi à la mi-journée.

L’appel à témoins, diffusé ces derniers jours pour tenter de localiser la jeune fille, a largement circulé, notamment sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs indiquaient qu’elle pouvait se trouver dans le secteur de Vernon, dans l’Eure.



 

Fin de l’alerte

Dans un message publié ce mardi, la police nationale confirme la bonne nouvelle : la jeune Léa a été retrouvée « saine et sauve », saluant « la mobilisation et le partage de son avis de disparition sur les réseaux sociaux ».

L’appel à témoins est désormais levé. Les enquêteurs remercient l’ensemble des personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la diffusion des informations.
 



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