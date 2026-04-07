​Disparition près de Rouen : Léa, 16 ans, retrouvée saine et sauve





La mobilisation a porté ses fruits. L’adolescente de 16 ans, portée disparue depuis le 16 mars à Elbeuf, a été retrouvée saine et sauve, ont annoncé les services de police ce mardi à la mi-journée.



L’appel à témoins, diffusé ces derniers jours pour tenter de localiser la jeune fille, a largement circulé, notamment sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs indiquaient qu’elle pouvait se trouver dans le secteur de Vernon, dans l’Eure.







