Yvetot : un homme de 35 ans réanimé après l’incendie de son appartement en pleine nuit

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés cette nuit de lundi à mardi, peu avant 2 heures du matin, pour une odeur de brûlé accompagnée de fumées dans la cage d’escalier d’un immeuble situé dans le secteur de l’Œillet, à Yvetot.
À leur arrivée, les secours confirment un feu d’appartement au deuxième étage d’un immeuble d’habitation de quatre niveaux. Le foyer principal est rapidement maîtrisé à l’aide d’une lance.
Une victime en arrêt cardio-respiratoire
Lors de la reconnaissance, un homme âgé de 35 ans est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à l’intérieur du logement sinistré. Pris en charge immédiatement par les équipes de secours, il est extrait de l’appartement. Une réanimation cardio-pulmonaire est engagée sur place et permet la reprise d’une activité cardiaque.
Médicalisée, la victime est ensuite évacuée en urgence absolue vers l’hôpital Charles Nicolle, à Rouen. Les circonstances exactes de l’incendie n’étaient pas connues à l’issue de l’intervention.
