Yvetot : un homme de 35 ans réanimé après l’incendie de son appartement en pleine nuit

Un homme de 35 ans a été grièvement blessé dans l’incendie d’un appartement survenu en pleine nuit à Yvetot. Pris en charge en urgence absolue, il a pu être réanimé par les secours avant son transfert vers un hôpital.