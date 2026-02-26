Accident sur l’A13 à Val-de-Reuil : un camion et une voiture entrent en collision, 10 km de bouchons

La circulation est fortement perturbée ce jeudi soir sur l’A13 après un accident entre un camion et une voiture à hauteur de Val-de-Reuil. Une seule voie reste ouverte en direction de Paris. Quatre personnes ont été légèrement blessées.