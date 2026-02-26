Accident sur l’A13 à Val-de-Reuil : un camion et une voiture entrent en collision, 10 km de bouchons

Le trafic a été fortement perturbé sur une dizaone de kilomètres en début de soirée de Toureville-la-Rivière à Val-de-Reuil - Illustration infoNormandie
Un accident impliquant un poids lourd et une voiture de tourisme a provoqué ce jeudi en fin d'après-midi d’importantes perturbations sur l’Autoroute A13, à hauteur de Val-de-Reuil, dans le sens Caen - Paris. La voie de droite et la voie médiane ont été neutralisées, contraignant les automobilistes à circuler uniquement sur la voie de gauche.
Dans la collision, quatre personnes ont été légèrement blessées, à savoir le conducteur du camion âgé de 52 ans et trois occupants du véhicule. Il s'agit d'une femme de 56 ans et de deux adolescentes de 17 ans. Toutes ont été transportées pour examens vers le centre hospitalier d'Elbeuf, relate le szervice départemental d'incendie et de secours (Sdis27) qui a mobilisé quatorze sapeurs-pompiers avec plusieurs ambulances.
Dans la collision, quatre personnes ont été légèrement blessées, à savoir le conducteur du camion âgé de 52 ans et trois occupants du véhicule. Il s'agit d'une femme de 56 ans et de deux adolescentes de 17 ans. Toutes ont été transportées pour examens vers le centre hospitalier d'Elbeuf, relate le szervice départemental d'incendie et de secours (Sdis27) qui a mobilisé quatorze sapeurs-pompiers avec plusieurs ambulances.
10 km de ralentissements
L'accident a génèré un important bouchon estimé à 10 km en direction de Paris, « de Tourville-la-Rivière à Val-de-Reuil » a indiqué Bison Futé dans un communiqué publié à 17h47. Les automobilistes doivent s’attendre à un trafic très ralenti dans le secteur.
Sur place, les équipes d’intervention procèdent au balisage, au nettoyage de la chaussée et à la sécurisation des lieux, tandis que les opérations d’évacuation du camion sont en cours.
Sur place, les équipes d’intervention procèdent au balisage, au nettoyage de la chaussée et à la sécurisation des lieux, tandis que les opérations d’évacuation du camion sont en cours.
Durée d’intervention incertaine
La durée de rétablissement des conditions normales de circulation reste pour l’heure indéterminée. Les usagers sont invités à la prudence et à anticiper un allongement significatif des temps de parcours.
Dernière minujte : « Désormais, la circulation est rétablie sur l'ensemble des voies dans le sens Caen vers Paris », a annoncé Bison Futé vers 21h30.
Dernière minujte : « Désormais, la circulation est rétablie sur l'ensemble des voies dans le sens Caen vers Paris », a annoncé Bison Futé vers 21h30.