Orival (Seine-Maritime) : collision frontale entre deux voitures, trois personnes secourues

À leur arrivée sur la D938, les secours ont co,nstaté que deux voitures de tourisme étaient entrées en collision frontalement Trois personnes se trouvaient impliquées dans l’accident.



Un couple présent dans l’un des véhicules a été examiné par l’équipe du SMUR d’Elbeuf, tandis qu’une femme occupant la seconde voiture a été prise en charge par les sapeurs-pompiers.



Au total, treize sapeurs-pompiers sont intervenus avec cinq véhicules de secours routier, aux côtés de la police, du SAMU et des services de voirie.



L’intervention était toujours en cours en début de soirée. Les bilans médicaux des victimes restaient en cours d’évaluation.