Orival (Seine-Maritime) : collision frontale entre deux voitures, trois personnes secourues



Dimanche 8 Mars 2026 - 20:52



Un accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s’est produit ce dimanche soir sur la route de Rouen, à Orival (Seine-Maritime). Trois personnes sont impliquées dans ce choc frontal.



Les trois personnes impliquées dans la collision ont été examinées sur place par les secours - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés pour porter assistance aux victimes d'un accident de la circulation ce dimanche soir à Orival, près d'Elbeuf. Leur mission a également consisté à sécuriser la zone, le temps des premières évaluations médicales.

Trois victimes examinées par les secours

À leur arrivée sur la D938, les secours ont co,nstaté   que deux voitures de tourisme étaient entrées en collision frontalement Trois personnes se trouvaient impliquées dans l’accident.

Un couple présent dans l’un des véhicules a été examiné par l’équipe du SMUR d’Elbeuf, tandis qu’une femme occupant la seconde voiture a été prise en charge par les sapeurs-pompiers.

Au total,  treize sapeurs-pompiers sont intervenus avec cinq véhicules de secours routier, aux côtés de la police, du SAMU et des services de voirie.

L’intervention était toujours en cours en début de soirée. Les bilans médicaux des victimes restaient en cours d’évaluation.




