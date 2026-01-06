Vigilance neige-verglas : nouvelles restrictions de circulation dans l’Eure

Le département de l’Eure sera de nouveau placé en vigilance orange neige-verglas ce mercredi 7 janvier, entre 3 heures et 10 heures du matin. Selon les prévisions, des chutes de neige sont attendues en fin de nuit, avant une hausse progressive des températures permettant le dégel au cours de la journée.



Face à cette situation, le préfet de l’Eure, Charles Giusti, a pris ce mardi en fin de journée un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur le réseau secondaire, de minuit à midi, mercredi.