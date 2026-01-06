Vigilance neige-verglas : nouvelles restrictions de circulation dans l’Eure

Face à cette situation, le préfet de l’Eure, Charles Giusti, a pris ce mardi en fin de journée un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur le réseau secondaire, de minuit à midi, mercredi.
Attention aux routes verglacées
Le préfet appelle à la plus grande prudence, en particulier en soirée et durant la nuit prochaine, avec le retour de températures négatives sur des chaussées humides, favorisant la formation de verglas. Il salue par ailleurs la mobilisation des services de l’État, des collectivités et des équipes communales engagées pour sécuriser les routes.
Les conditions de circulation sont à suivre en temps réel sur le site inforoute27.fr ainsi que sur les réseaux sociaux du préfet de l’Eure (X, Facebook et Instagram).
#VigilanceOrange🟠#neige #verglas | ❌Les poids lourds de + de 7,5 tonnes ont interdiction de circuler mercredi 07/01 sur le réseau routier départemental, de 00h00 à 12h00.— Préfet de l'Eure (@Prefet27) January 6, 2026
Suivez l'état des routes : https://t.co/yQ7NLThZ0s
Infos : https://t.co/7A5aDkJlBp pic.twitter.com/KGAUaJyZPT
-
Neige et verglas : restrictions de circulation renforcées et écoles ouvertes ce mercredi en Seine-Maritime
-
Grand-Quevilly : une femme en détresse secourue sur un pont surplombant la Sud 3
-
En Seine-Maritime, un parieur décroche plus de 200 000 € au Quinté+ à Rouen
-
Le Havre : un voleur à la roulotte repéré par la vidéosurveillance arrêté le lendemain des faits