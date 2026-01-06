Connectez-vous S'inscrire

Vigilance neige-verglas : nouvelles restrictions de circulation dans l’Eure


Le département de l’Eure repasse en vigilance orange neige-verglas dans la nuit de mardi à mercredi. Des chutes de neige sont attendues avant un redoux en journée. Des restrictions de circulation sont mises en place, notamment pour les poids lourds.



Mardi 6 Janvier 2026 - 19:42


Attention, danger sur les routes secondaires où la chaussée est verglacée - Illustration infonormandie
Le département de l’Eure sera de nouveau placé en vigilance orange neige-verglas ce mercredi 7 janvier, entre 3 heures et 10 heures du matin. Selon les prévisions, des chutes de neige sont attendues en fin de nuit, avant une hausse progressive des températures permettant le dégel au cours de la journée.

Face à cette situation, le préfet de l’Eure, Charles Giusti, a pris ce mardi en fin de journée un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur le réseau secondaire, de minuit à midi, mercredi.

Attention aux routes verglacées

Les restrictions concernent également le réseau national. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à circuler sur les autoroutes et routes nationales. Pour l’ensemble des usagers, la vitesse maximale est abaissée à 80 km/h sur ces axes.

Le préfet appelle à la plus grande prudence, en particulier en soirée et durant la nuit prochaine, avec le retour de températures négatives sur des chaussées humides, favorisant la formation de verglas. Il salue par ailleurs la mobilisation des services de l’État, des collectivités et des équipes communales engagées pour sécuriser les routes.

Les conditions de circulation sont à suivre en temps réel sur le site inforoute27.fr ainsi que sur les réseaux sociaux du préfet de l’Eure (X, Facebook et Instagram).





