Accident entre deux voitures à Isneauville : un blessé et circulation perturbée route de Neufchâtel

L'accident a fait un blessé léger, pris en charge par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été appelés peu avant 9 heures pour cet accident de la circulation qualifié de faible cinétique. À leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que deux véhicules légers étaient impliqués. Une voie de circulation a dû être neutralisée. La circulation a été régulée sur place par les gendarmes.
Une victime légèrement blessée
Six sapeurs-pompiers avec deux véhicules de secours routier ont été engagés afin de sécuriser la zone et prendre en charge les personnes impliquées.
Le bilan fait état d'un blessé léger. La seconde victime est ressortie indemne.
Les opérations de secours ont également consisté à assurer le balisage de la zone afin de sécuriser la circulation sur cet axe fréquenté de l’agglomération rouennaise.
