Rouen : deux suspects écroués après des vols dans plusieurs églises de l'agglomération

Le travail conjoint des enquêteurs de la BR de Rouen et du service spécialisé dans la lutte contre le trafic des biens culturels a permis de confondre les deux mis en cause - Illustration Adobe Stock
Deux ressortissants roumains ont été interpellés par les gendarmes dans le cadre d’une enquête sur plusieurs vols d’objets de culte commis dans des édifices religieux de l’agglomération rouennaise.
Les investigations menées par les gendarmes de la brigade de recherches (BR) de Rouen, en lien avec l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), ont permis d’identifier et d’interpeller deux suspects impliqués dans une série de vols.
En 2024, quatre églises de l’agglomération rouennaise avaient été visées par des cambriolages portant notamment sur des objets de culte et du patrimoine religieux, relate la gendarmerie sur sa page Facebook.
Les investigations menées par les gendarmes de la brigade de recherches (BR) de Rouen, en lien avec l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), ont permis d’identifier et d’interpeller deux suspects impliqués dans une série de vols.
En 2024, quatre églises de l’agglomération rouennaise avaient été visées par des cambriolages portant notamment sur des objets de culte et du patrimoine religieux, relate la gendarmerie sur sa page Facebook.
Poursuite des investigations
Les investigations ont été conduites sous l’autorité de magistrats instructeurs. Le travail conjoint des enquêteurs locaux et du service spécialisé dans la lutte contre le trafic des biens culturels a permis de confondre les deux mis en cause.
À l’issue de leur interpellation, les suspects ont été placés en détention provisoire afin de permettre la poursuite des investigations.
Les gendarmes de Seine-Maritime rappellent rester pleinement mobilisés pour lutter contre les atteintes au patrimoine et protéger les biens culturels.
À l’issue de leur interpellation, les suspects ont été placés en détention provisoire afin de permettre la poursuite des investigations.
Les gendarmes de Seine-Maritime rappellent rester pleinement mobilisés pour lutter contre les atteintes au patrimoine et protéger les biens culturels.