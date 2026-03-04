Rouen : deux suspects écroués après des vols dans plusieurs églises de l'agglomération

Deux ressortissants roumains ont été interpellés par les gendarmes dans le cadre d’une enquête sur plusieurs vols d’objets de culte commis dans des édifices religieux de l’agglomération rouennaise.



Les investigations menées par les gendarmes de la brigade de recherches (BR) de Rouen, en lien avec l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), ont permis d’identifier et d’interpeller deux suspects impliqués dans une série de vols.



En 2024, quatre églises de l’agglomération rouennaise avaient été visées par des cambriolages portant notamment sur des objets de culte et du patrimoine religieux, relate la gendarmerie sur sa page Facebook.