Seine-Maritime : un bâtiment agricole de 200 m² ravagé par les flammes à Elbeuf

Un incendie s’est déclaré ce mercredi en début d’après-midi dans un bâtiment agricole servant de zone de stockage, rue de la Saussaye à Elbeuf. Le sinistre n’a fait aucune victime mais a mobilisé d’importants moyens de secours.