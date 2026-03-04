Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : un bâtiment agricole de 200 m² ravagé par les flammes à Elbeuf



Mercredi 4 Mars 2026 - 13:31



Un incendie s’est déclaré ce mercredi en début d’après-midi dans un bâtiment agricole servant de zone de stockage, rue de la Saussaye à Elbeuf. Le sinistre n’a fait aucune victime mais a mobilisé d’importants moyens de secours.



L'absence à proxmité immédiate d'une borne à incendie a compliqué l'intervention des sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Le centre de traitement de l'alerte (CTA) du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS)a été informé, via le 18, vers midi et demi. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un bâtiment d’environ 200 m² entièrement embrasé, utilisé pour entreposer divers matériels agricoles.

Le feu menaçait de se propager à deux autres box situés à proximité, contenant notamment un bateau et une caravane. La présence de bouteilles de gaz à l’intérieur du bâtiment a également compliqué l’intervention.

Pas de point d'eau à proximité

Autre difficulté pour les sapeurs-pompiers : l’absence de point d’eau à proximité immédiate, obligeant les équipes à adapter leur dispositif d’attaque.

Au total, 23 sapeurs-pompiers et sept engins ont été engagés sur l’intervention. Une lance à débit variable de 500 litres par minute a été mise en œuvre pour circonscrire et éteindre l’incendie.

Le sinistre n’a fait aucune victime. Les autorités invitent toutefois les riverains et automobilistes à éviter le secteur le temps de l’intervention et des opérations de sécurisation.




