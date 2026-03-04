Le Grand-Quevilly : une cycliste blessée dans une collision avec une voiture

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi à 12 h 09, avenue Franklin-Roosevelt, à Grand-Quevilly, pour un accident impliquant un véhicule léger et un vélo.
À l’arrivée des secours, la cycliste présentait des blessures légères. Âgée de 54 ans, elle a été prise en charge par les secours pour être transportée vers l’hôpital pour des examens de contrôle.
Les circonstances précises de la collision ne sont pas connues dans l’immédiat.
