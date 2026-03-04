Connectez-vous S'inscrire

Le Grand-Quevilly : une cycliste blessée dans une collision avec une voiture



Mercredi 4 Mars 2026 - 13:42



Une cycliste de 54 ans a été blessée dans un accident de la circulation survenu ce mercredi à la mi-journée au Grand-Quevilly, dans l’agglomération rouennaise



La quinquagénaire, blessée, a été emmenée à l’hôpital - illustration Adobe stock
Les sapeurs-pompiers sont intervenus  ce mercredi à 12 h 09, avenue Franklin-Roosevelt, à Grand-Quevilly, pour un accident  impliquant un véhicule léger et un vélo.

À l’arrivée des secours, la cycliste présentait des blessures légères. Âgée de 54 ans, elle a été prise en charge par les secours pour être transportée vers l’hôpital pour des examens de contrôle.

Les circonstances précises de la collision ne sont pas connues dans l’immédiat.




