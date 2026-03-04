Bernay : le lycée Clément Ader inaugure son nouveau visage après une restructuration à 50 millions d’euros

La restructuration complète du lycée Clément Ader représente un investissement global d’environ 50 millions d’euros - Illustration Pierre Galliot /Région Normandie/Facebook
Vendredi 6 mars à 16 heures, Hervé Morin, président de la Région Normandie, procédera à l’inauguration officielle du lycée polyvalent Clément Ader, situé côte Aristide-Briand à Bernay (Eure). L’événement marquera l’aboutissement d’un vaste chantier engagé depuis plusieurs années pour moderniser et réorganiser l’établissement.
Ce projet a permis de regrouper sur un site unique les activités auparavant réparties entre les sites Éole et Lottin. L’objectif : offrir aux élèves un cadre d’apprentissage modernisé et plus cohérent, doté d’équipements adaptés aux différentes filières.
Un lycée polyvalent tourné vers les métiers et l’international
Labellisé « Lycée des métiers des services et de l’industrie ouvert sur le monde », l’établissement propose un large éventail de formations générales, technologiques et professionnelles.
Le lycée professionnel accueille notamment des formations dans plusieurs secteurs : le commerce, l’hôtellerie-restauration et l’industrie, avec des spécialités en métallurgie et dans les technologies numériques.
Les élèves disposent désormais de plateaux techniques modernisés et d’un environnement pédagogique conçu pour favoriser leur réussite, de la préparation d’un CAP jusqu’au BTS, avec un objectif clair : faciliter l’insertion professionnelle et l’ouverture vers l’international.
Près de 50 millions d’euros investis
La restructuration complète du lycée Clément Ader représente un investissement global d’environ 50 millions d’euros, incluant les travaux, le mobilier et les équipements pédagogiques.
Engagée dès 2014, l’opération visait à moderniser l’établissement tout en regroupant l’ensemble des formations sur un seul site à Bernay. Un projet structurant pour l’offre de formation du territoire et pour l’attractivité de la filière professionnelle dans l’Eure.
