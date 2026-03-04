Bernay : le lycée Clément Ader inaugure son nouveau visage après une restructuration à 50 millions d’euros

Labellisé « Lycée des métiers des services et de l’industrie ouvert sur le monde », l’établissement propose un large éventail de formations générales, technologiques et professionnelles.



Le lycée professionnel accueille notamment des formations dans plusieurs secteurs : le commerce, l’hôtellerie-restauration et l’industrie, avec des spécialités en métallurgie et dans les technologies numériques.



Les élèves disposent désormais de plateaux techniques modernisés et d’un environnement pédagogique conçu pour favoriser leur réussite, de la préparation d’un CAP jusqu’au BTS, avec un objectif clair : faciliter l’insertion professionnelle et l’ouverture vers l’international.