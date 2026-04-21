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Auffay : important incendie dans une maison, 37 sapeurs-pompiers sur place

SEINE-MARITIME


Mardi 21 Avril 2026 - 12:57

Un violent incendie s’est déclaré ce mardi matin dans une maison jumelée rue Jean-Macé, à Auffay/Val-de-Scie. Trente-sept sapeurs-pompiers sont mobilisés. Aucune victime n’est signalée à ce stade.




Des moyens importants sont mobilisés pour faire face à cet incendie - Illustration © Adobe Stock
Des moyens importants sont mobilisés pour faire face à cet incendie - Illustration © Adobe Stock
Un incendie s’est déclaré ce mardi en fin de matinée rue Jean-Macé, à Auffay, commune déléguée de Val-de-Scie (Seine-Maritime). D’importants moyens de secours ont été engagés pour venir à bout du sinistre touchant une maison jumelée de deux étages.

À l’arrivée des secours, les occupants avaient déjà quitté les lieux. Le feu, initialement localisé au premier étage, s’était propagé au deuxième niveau ainsi qu’à la toiture. Les opérations étaient toujours en cours en milieu de journée.

Une trentaine de pompiers sur place

Au total, 11 engins et 37 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. Leur action est centrée sur l’extinction de l'incendie et la limitation de la propagation aux habitations voisines.

Aucune victime n’est à déplorer à ce stade, selon le bilan provisoire communiqué par le ,service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)  peu avant 13 heures.




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