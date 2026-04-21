Auffay : important incendie dans une maison, 37 sapeurs-pompiers sur place

Un incendie s’est déclaré ce mardi en fin de matinée rue Jean-Macé, à Auffay, commune déléguée de Val-de-Scie (Seine-Maritime). D’importants moyens de secours ont été engagés pour venir à bout du sinistre touchant une maison jumelée de deux étages.



À l’arrivée des secours, les occupants avaient déjà quitté les lieux. Le feu, initialement localisé au premier étage, s’était propagé au deuxième niveau ainsi qu’à la toiture. Les opérations étaient toujours en cours en milieu de journée.