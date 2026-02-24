Seine-Maritime : le corps de l'homme retrouvé sur la plage de Sainte-Adresse identifié

Le corps retrouvé le 17 février sur la plage de Sainte-Adresse, près du Havre, a été formellement identifié comme celui de Raphaël Castro, porté disparu. L’autopsie n’a pas révélé de traces suspectes et n’oriente pas vers l’intervention d’un tiers