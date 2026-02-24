Seine-Maritime : le corps de l'homme retrouvé sur la plage de Sainte-Adresse identifié

Le corps retrouvé sur la plage de Sainte-Adresse est celui du jeune homme de 19 ans disparu depuis le 30 janvier -
Le corps découvert le 17 février, en fin de journée, sur la plage de Sainte-Adresse, à proximité de la promenade François-Lebel, a été identifié comme celui de Raphaël Castro, 19 ans, porté disparu depuis plusieurs jours. L’autopsie n’a pas permis d’expliquer les causes exactes du décès, mais exclut l’intervention d’un tiers, sel;on le communiqué du parquet du Havre.
Les investigations menées dans le cadre de l’enquête en recherche des causes de la mort ont permis aux enquêteurs de confirmer l’identité de la victime : il s’agit de Raphaël Castro, signalé disparu une quinzaine de jours avant la découverte du corps sur le littoral.
Appel à témoin
La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) avait publié sur les réseaux sociaux et dans la presse un appel à témoin pour disparition inquiétante le 12 février, parallèlement aux premières investigations lancées pour retrouver le jeune homme. Sans résultat.
Selon les conclusions médico-légales, aucune lésion suspecte n’a été relevée. Les analyses n’ont pas permis d’établir précisément les circonstances du décès, mais aucun élément ne laisse supposer une action criminelle.
NOTE - Ce que dit la procureure
Dans un communiqué, Sophie O’Hana, procureure adjointe du Havre, précise que les éléments recueillis à ce stade ne mettent pas en évidence l’intervention d’un tiers. L’enquête se poursuit pour éclaircir les causes exactes du décès.
