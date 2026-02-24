Étretat : trois promeneurs hélitreuillés après avoir été surpris par la marée

Alertés de trois promeneurs isolés par la marée dans le secteur du « Trou à l’homme », les secours ont rapidement envoyé un bateau léger de sauvetage. Mais l’accès difficile a conduit le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez à reprendre la main sur la coordination de l'opération et à engager l’hélicoptère Dragon 76 pour extraire les victimes. Hélitreuillées puis déposées sur la plage, elles ont été prises en charge par une équipe de sapêurs-pompiers et s’en sortent indemnes.