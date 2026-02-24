Étretat : trois promeneurs hélitreuillés après avoir été surpris par la marée

Le Trou à l'homme à Etretat Illustration Pixabay
Alertés de trois promeneurs isolés par la marée dans le secteur du « Trou à l’homme », les secours ont rapidement envoyé un bateau léger de sauvetage. Mais l’accès difficile a conduit le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez à reprendre la main sur la coordination de l'opération et à engager l’hélicoptère Dragon 76 pour extraire les victimes. Hélitreuillées puis déposées sur la plage, elles ont été prises en charge par une équipe de sapêurs-pompiers et s’en sortent indemnes.
Un phénomène fréquent sur le littoral normand
Selon les données du CROSS, 695 personnes se sont retrouvées isolées par la marée en 2025 le long de la façade Manche – mer du Nord. Un décès est à déplorer.
La majorité des situations d’isolement reste liée à une méconnaissance de l’environnement maritime : progression rapide de la marée, courants, piégeage au pied des falaises. Quelques minutes suffisent pour se retrouver bloqué, nécessitant la mobilisation de moyens nautiques et aériens.
REPERE - Les recommandations essentielles
Pour éviter d’être surpris par la marée :
Consulter les horaires de marée avant toute sortie littorale.
Ne jamais s’engager au pied des falaises sans repérer la zone de repli.
Surveiller l’évolution du terrain et du bruit des vagues.
En cas de doute, rebrousser chemin immédiatement.
