Un restaurant de la vallée d'Eure endommagé par un incendie, trois salariés au chômage technique

Deux lances à incendie ont été déployées, permettant ainsi de stopper toute propagation du feu et de circonscrire le sinistre. Vingt-six sapeurs-pompiers, venus des centres de secours de Louviers, Gaillon, Acquigny, Conches-en-Ouche et Pacy-sur-Eure, sont restés sur place jusqu'à quatre heures ce matin.



Aucune victime n'est à déplorer. Cependant, trois personnes se retrouvent au chômage technique, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du départ de feu.