Un nageur de 70 ans, en difficulté, secouru au large du phare de Saint-Valery-en-Caux

Un homme de 70 ans, parti nager en mer, a été secouru au large du phare de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) par les sapeurs-pompiers, ce mercredi 1er janvier, en début d’après midi.



Le septuagénaire n’arrivait pas à rejoindre la côte par ses propres moyens, ce qui a nécessité l’intervention des secours vers 13h40. Le nageur en difficulté a été récupéré par un binôme de sauveteurs aquatiques, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Il est actuellement en cours de bilan médical dans un véhicule de secours et d’aide aux victimes (VSAV).



Aux dernières nouvelles, la victime est consciente et va être transportée en urgence relative au centre hospitalier de Dieppe pour « des examens complémentaires ».



Seize sapeurs pompiers et cinq engins sont sur place.