Un mort et 37 blessés lors d’un violent incendie dans un immeuble de 12 étages à Rouen

En raison de la violence du sinistre et de très forts risques de propagation, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a adapté au fur et à mesure ses moyens d’intervention. Au plus fort de l’incendie, jusqu’à 55 sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées ont été engagés avec 16 engins. Une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) a également été mobilisée.



Les sapeurs-pompiers ont finalement pu venir à bout du sinistre au moyen de deux lances à incendie.