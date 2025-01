Un incendie ravage une chaumière à Beaumont-le-Hareng : un corps sans vie retrouvé dans les décombres

A 5h20, les sapeurs-pompiers indiquaient avoir maîtrisé l’incendie et commençaient les opérations de déblai et de sécurisation des lieux. Les recherches dans les décombres, toujours en cours dans la matinée, ont finalement permis de découvrir le corps sans vie d'une victime.



Les causes de l’incendie restent pour l’heure inconnues. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’en établir l’origine et de déterminer les causes de la mort de cette personne, dont le sexe et l'identité sont pour l'heure ignorées.