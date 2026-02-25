Connectez-vous S'inscrire

Un homme retrouvé grièvement blessé au pied des falaises à Sainte-Adresse



Mercredi 25 Février 2026 - 16:26



Un homme a été secouru en urgence absolue dans la nuit de mardi à mercredi après une chute au niveau des falaises de Sainte-Adresse.



Dragon76, l'hélicoptère de la sécurité civile, a été mobilisé - Illustration
Les sapeurs-pompiers confirment avoir été mobilisés ce mardi 24 février à 23h47 pour venir en aide à un homme âgé de 37 ans, retrouvé au bas de la falaise dans un secteur difficile d’accès, à Sainte-Adresse, près du Havre. La victime, grièvement blessée, a été stabilisé sur place avant une évacuation médicalisée.

Un hélitreuillage nécessaire

En raison du relief et de l’état du blessé, les secours ont engagé Dragon76, hélicoptère de la sécurité civile, pour procéder à son transport vers un centre hospitalier du secteur. Il a été pris en charge en urgence absolue.

Dix-sept sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins. 

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de la chute. 
 




