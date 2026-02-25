Un homme retrouvé grièvement blessé au pied des falaises à Sainte-Adresse

En raison du relief et de l’état du blessé, les secours ont engagé Dragon76, hélicoptère de la sécurité civile, pour procéder à son transport vers un centre hospitalier du secteur. Il a été pris en charge en urgence absolue.



Dix-sept sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins.



Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de la chute.

