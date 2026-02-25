Un homme retrouvé grièvement blessé au pied des falaises à Sainte-Adresse

Les sapeurs-pompiers confirment avoir été mobilisés ce mardi 24 février à 23h47 pour venir en aide à un homme âgé de 37 ans, retrouvé au bas de la falaise dans un secteur difficile d’accès, à Sainte-Adresse, près du Havre. La victime, grièvement blessée, a été stabilisé sur place avant une évacuation médicalisée.
Un hélitreuillage nécessaire
En raison du relief et de l’état du blessé, les secours ont engagé Dragon76, hélicoptère de la sécurité civile, pour procéder à son transport vers un centre hospitalier du secteur. Il a été pris en charge en urgence absolue.
Dix-sept sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins.
Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de la chute.
