Un homme de 53 ans tué dans un accident au rond-point des Colonnes à Oissel, près de Rouen

Un homme de 53 ans est décédé dans un accident de la route ce mercredi midi à Oissel, en Seine-Maritime.



Deux véhicules sont entrés en collision vers 12h45 au niveau du rond-point des Colonnes, sur le CD18, route qui va vers l’école de police. Dans le choc, l’un des conducteurs impliqués n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté sur place par le médecin urgentiste.



L’autre conducteur, blessé, a été transporté par les sapeurs-pompiers au CHU de Rouen.



La circulation a été fortement perturbée sur la D13 et dans tout le secteur.



L’enquête a été confiée à la brigade des accidents et délits routiers (Badr).



Plus d’infos à venir sur infoNormandie