Disparition inquiétante de Julia, 16 ans : la police de la Manche lance un appel à témoins

Julia est âgée de 16 ans. Elle a disparu depuis le 19 février à Saint-Lô - Photo diffiuséae par la police de la Manche
La police de la Manche lance un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Julia Fouchard, 16 ans, introuvable depuis un rendez-vous à Saint-Lô le 19 février.
La jeune fille a quitté les lieux contrariée et n’a plus donné aucune nouvelle.
Placée en famille d’accueil dans le Calvados et scolarisée à Vassy, elle pourrait circuler entre les départements 14 et 50. Les enquêteurs soulignent qu’elle n’a ni téléphone, ni argent, ni papiers d’identité, ce qui rend ses déplacements et sa situation particulièrement préoccupants.
La jeune fille a quitté les lieux contrariée et n’a plus donné aucune nouvelle.
Placée en famille d’accueil dans le Calvados et scolarisée à Vassy, elle pourrait circuler entre les départements 14 et 50. Les enquêteurs soulignent qu’elle n’a ni téléphone, ni argent, ni papiers d’identité, ce qui rend ses déplacements et sa situation particulièrement préoccupants.
Signalement diffusé par la Police nationale
• Âge : 16 ans (née le 27/02/2010)
• Taille : 1,65 m
• Cheveux : bruns mi-longs
• Yeux : marron
• Corpulence : très mince
• Particularités : piercing à la narine droite, lunettes à monture transparente
Tenue portée lors de la disparition
• Jeans bleu
• Doudoune noire
• Baskets Nike blanches et violettes
• Petit sac à main
• Cheveux attachés en chignon
Toute personne susceptible d’apporter un élément utile est invitée à contacter immédiatement le commissariat de Saint-Lô : 02.33.72.68.00.