Disparition inquiétante de Julia, 16 ans : la police de la Manche lance un appel à témoins

Julia Fouchard, 16 ans, est portée disparue depuis près d’une semaine à Saint-Lô (Manche). L’absence de moyens de communication renforce l’inquiétude des enquêteurs, qui élargissent les recherches entre la Manche et le Calvados.