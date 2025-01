Tentative d’homicide à Déville-lès-Rouen : un homme grièvement blessé, un suspect interpellé

Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime (DIPN 76). Les experts de la police technique et scientifique sont actuellement mobilisés pour examiner les lieux et recueillir des éléments de preuve.



En attendant, les investigations se poursuivent pour éclaircir les circonstances exactes de cette agression.



L’enquête devra notamment déterminer les motivations du suspect et les éventuels liens entre lui et la victime.